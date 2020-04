Corriere della Sera:” Gattuso vuole ringhiare ancora per il Napoli!”

Aurelio De Laurentiis ha un solo punto fermo. È Gennaro Gattuso, allenatore che dovrebbe tenere le redini del Napoli anche per la prossima stagione. Oggi, spiega Il Corriere della Sera, scade il termine per il tecnico da liberarsi dagli azzurri. Gattuso non ha intenzione di spezzare il legame, neanche il presidente ha palesato questa voglia di liberare l’ex Milan. Più avanti ci potrebbe essere un incontro con Jorge Mendes per entrare nei dettagli di un possibile rinnovo. Per ora è tutto bloccato.