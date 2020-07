Corriere della Sera. :”Ecco l’idea di calcio in TV di DeLa “

Il mondo del calcio potrebbe arrivare presto a un punto di svolta sui diritti tv. Si è svolta ieri la riunione sul tema proposta dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’idea è la nascita di una media company della Lega Serie A, capace di intercettare risorse con una grande diversificazione dell’offerta. De Laurentiis ha illustrato il suo progetto per massimizzare i profitti da diritti tv, che prevede la produzione e la commercializzazione in proprio delle immagini del campionato da rivendere a broadcaster e piattaforme con un prezzo fisso per chi si vorrà abbonare di 36 euro. Lo riporta il Corriere della Sera.