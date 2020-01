Corriere della Sera:” Ecco il piano B se salta LIorente-Politano”

Il Napoli ha pronto il piano B qualora non dovesse andare in porto lo scambio di prestiti fra Politano e Llorente con l’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera infatti, il club azzurro potrebbe puntare su Ferreira Carrasco per l’attacco. Il giocatore belga, classe ’93, è al Dalian da diversi anni ma ha voglia di tornare in Europa e il Napoli è una possibilità concreta