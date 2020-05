Corriere della Sera:” De Luca batte tutti anche Trump!”

In un trafiletto del Corriere della Sera viene riportata la notizia che il Governatore ha battuto anche il presidente degli Stati Uniti di America a livello social

Lo «Sceriffo» dem si compra lo smartphone (finora aveva un vecchio cellulare) e punta alla riconferma. A settembre, con l’intesa tra Pd e M5S, per il governatore campano Enzo De Luca il secondo mandato sembrava arduo. Ma il presidente, 71 anni, abile nella politica vecchio stampo, in silenzio ha lavorato per «digitalizzare» il suo consenso. E ora incassa numeri da politica Usa: in una diretta Facebook ha raggiunto 113 mila visualizzazioni, il doppio del presidente Trump nello stesso giorno. Ma dietro c’è una «Bestia» social alla Salvini? «No — dicono dal suo staff —, dietro De Luca c’è De Luca