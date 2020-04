Corriere dell Mezzogiorno:” Ecco come si combatte il CV19 in Campania”

La regione prende le contromisure contro il Covid19. Lo fa tramite delle applicazioni sul cellulare. Riporta questa notizia il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

Si chiama poeticamente Sinfonia. Ma è l'acronimo del Sistema informativo sanità Campania. È la piattaforma già in vigore dallo scorso anno, grazie alla quale si ha un'anagrafe unica degli assistiti. Ovvero una banca dati campana in cui sono censiti tutti i cittadini dal punto di vista sanitario. Perché è importante Sinfonia? Perché sulla base di questa anagrafe si stanno sviluppando le App per la gestione dell'emergenza Covid 19. E ce ne sono già tre attive. E utilizzate dagli addetti ai lavori: ovvero medici, Asl, dipartimenti, e sopra tutti dalla Task force regionale. È un lavoro articolato che come ultimo step avrà la famosa App (su cui sta lavorando la Federico II con l'università di Salerno) di contact tracing. A meno che il governo non imponga a tutte le regioni di utilizzare Immuni, l'applicazione selezionata dal ministero dell'Innovazione, che dovrebbe tracciare i contatti in caso di positività (funziona come una memoria, un diario personale che sfrutta la tecnologia Bluetooth) e che sta scatenando molte polemiche. Ché quando si tratta di dati personali si tocca un tasto delicato. Ma torniamo a Sinfonia e alle App attualmente in uso. La prima gestisce i posti letto Covid. Le aziende sanitarie e ospedaliere aggiornano i ricoveri in terapia intensiva, sub-intensiva e in degenza (ventilati e non), così da avere un quadro generale sempre sotto controllo, su tutto il territorio regionale. La seconda App, semplice, riguarda la distribuzione delle 500mila mascherine acquistate da Palazzo Santa Lucia e destinate alle farmacie. Parliamo ovviamente di pazienti che sono a casa. Tutti i dati, raccolti in questa grande banca di informazioni, serviranno per creare la famosa mappa del contagio. Come aveva anticipato al Corriere del Mezzogiorno l'assessore regionale all'Innovazione, Valeria Fascione, si lavora su più fronti perché, avendo cura dei dati sensibili dei cittadini, «le nuove tecnologie, il digitale sono fondamentali e possono aiutare sia in fase di emergenza sia e soprattutto nella ripresa». Diciamo che è una applicazione anti-furbetti: per ritirare il dispositivo di protezione bisogna esibire il codice fiscale, se un cittadino ha già ricevuto la mascherina, non avrà più la possibilità di ritirarne ulteriori in altre farmacie