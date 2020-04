Corriere del Mezzogiorno”Per il padre di Demme la Calabria è piezz e cor”

Bel gesto, un altro dell’ambiente Napoli, il padre di Demme si ricorda delle sue origini calabresi e regala un grosso quantitativo di mascherine. A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

Quando la terra di origine chiama e ha bisogno di aiuto niente Antino Simina ed Enzo Demme, il primo originario di Crotone e l’altro di Scandale, papà di Diego, calciatore del Napoli ed ex Lipsia , hanno mandato a loro spese 1500 mascherine protettive al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone e alla San Dionigi hospital, sempre di Crotone. Entrambi vivono e lavorano tra Germania e Svizzera, in particolare Antonio Simina è vice presidente della prestigiosa multinazionale «Hugo Boss», mentre Enzo Demme per la stessa azienda si occupa di marketing ed, in particolare, è responsabile del settore cinture.