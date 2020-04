Corriere del Mezzogiorno:”Il Napoli vuole ripartire in tutta sicurezza!”

Il Napoli ed il suo staff medico stanno mettendo a punto tutte le soluzioni per rendere sicuro il ritorno della squadra a giocare. Cosi ci riporta la notizia il Corriere del Mezzogiorno

“Lo staff medico prepara la ripartenza, nel corso della settimana è prevista una call conference interna per capire quali test sierologici utilizzare, in attesa che l’Istituto Superiore della Sanità faccia chiarezza. Il confronto è necessario anche per calenderizzare i tamponi e le visite cardiopolmonari, filtra l’idea di appoggiarsi per i test ad un altro laboratorio oltre quello di Pineta Grande a Castel Volturno. È stato strutturato un accordo con un centro di Pisa, Gattuso apprezza l’impegno dei medici azzurri, i dati raccolti con i test possono aiutare anche a programmare meglio il lavoro atletico. Lo staff medico, intanto, ha fornito anche il programma alimentare per questi giorni di festa.”