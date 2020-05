Corriere del Mezzogiorno:”Il CV19 riunisce i tifosi contro il calcio!”

E’ guerra aperta tra gli ultras e i poteri del calcio.Il Covid ha riunito tutti i tifosi delle squdre, anche quelli che in età pre-CV19, erano nemiche. A riportare la protesta univoca è il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

“La Curva A e B del Napoli, i gruppi della Salernitana, il Benevento, la Casertana, l’Avellino: tutti hanno siglato il documento di protesta sorretto da uno slogan «stop football». «L’Europa è nella morsa del coronavirus, i governi hanno chiuso tutto mentre chi gestisce il calcio europeo pensa solo a voler ripartire», scrivono. «Se il sistema calcio si trova in una situazione di tanta difficoltà, la colpa va attribuita alla mala gestione degli ultimi decenni – sostengono i sottoscrittori del documento che ha fatto il giro dei social – Mala gestione che abbiamo sempre messo in evidenza con il solo ed unico fine di tutelare e salvaguardare lo sport più bello del mondo». Per i gruppi ultras uno dei problemi che affligge il calcio è quello legato alla «dittatura» imposta dalle pay tv. «Il calcio è considerato più come una industria che come uno sporto. Le pay tv tengono sotto scacco le società alimentandole con i propri diritti televisivi, permettendo così alle società stesse di poter pagare gli stipendi. Un business che ha portato alla morte del calcio».