Corriere del Mezzogiorno:” Giuntoli fissa i dettagli dell’affare Under”

Il Napoli a caccia di esterni per rinforzare l’attacco. Della questione ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come un profilo giusto possa diventare Cengiz Under della Roma.

“Ha l’identikit che piace a Gattuso: parte da destra, è un mancino, punta l’avversario e ha un gran tiro. Ci sono stati già contatti tra Fienga e Giuntoli, il club giallorosso chiede 30 milioni considerando anche che il 15% della vendita va all’Istanbul Basaksehir, il Napoli ha provato ad inserire delle contropartite come per esempio Ospina, l’idea non ha convinto la Roma. In ogni caso Giuntoli non ha intenzione di andare oltre i 25 milioni per Under”.