Corriere del Mezzogiorno:”Focolai al Vomero. De Luca accusa”

Focolai al Vomero e De Luca si ribella accusando la municipalità e chi è addetto a far rispettare i decreti. Cosi riporta la notizia il Corriere del Mezzogiorno di oggi

Dalla diffusione alla concentrazione. L’epidemia da Covid-19 ora fa paura per i cluster che sembra generare a ripetizione: gruppi di persone, per lo più familiari, che si infettano, richiedendo interventi immediati per essere tempestivamente circoscritti. Al Vomero a Casoria o a Giugliano, i numeri spingono il presidente della Regione Vincenzo De Luca a brandire la clava, ma stavolta finisce per beccarsi anche un po’ di critiche per i toni usati: «L’Asl Napoli 1 è impegnata a contenere con i necessari controlli territoriali un focolaio di contagio che è emerso nella città di Napoli, nell’area del Vomero. È urgente anche qui, ampliare e rendere rigorosi i controlli. Dovrebbe essere chiaro a tutti che i comportamenti scorretti offendono e danneggiano la stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole con grande spirito di sacrificio». Al Vomero, in una settimana, sarebbe addirittura raddoppiato il numero di positivi, passando dal 17% al 30% rispetto al totale di Napoli. In tutto, secondo la Municipalità, sarebbero circa 130 i casi positivi sin qui registrati. E nel caso del quartiere collinare sarebbero non pochi i medici e gli operatori sanitari coinvolti, probabilmente contagiati proprio a causa della loro attività. I distinguo