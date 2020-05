Corriere del Mezzogiorno:”Ecco come si presenta Caste Volturno nella fase 2″

Rispettate tutte le norme dal Napoli per far ripartire con la massima sicurezza il Napoli.La notizia è riportata dal Corriere del Mezzogiorno di oggi.

Sanificato ancora una volta, il centro sportivo di Castel Volturno è pronto a riaccogliere i 26 calciatori della rosa azzurra. Ci saranno due turni di allenamento: il primo alle 11 ed il secondo alle 14: i giocatori arriveranno già in tuta e lo staff di Gattuso spiegherà come affrontare la preparazione sui 3 campi del centro che per ogni gruppo dovrebbe durare un’ora. Bottiglie dell’acqua saranno personalizzate, ci sarà un magazziniere, il medico sociale, il dottor Raffaele Canonico, e nessun dirigente. Poche figure, tutte a quattro metri di distanza, uffici chiusi e spogliatoi inaccessibili. ©