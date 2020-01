Corriere del Mezzogiorno:”E’ stata una stagione iellata”

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi rivive l’annata da da dimenticare del Napoli

“Un’annata da dimenticare in fretta. Come se non bastasse al rendimento non all’altezza delle previsioni, si è aggiunta una stagione condita dagli infortuni, che hanno costretto prima Ancelotti e poi Gattuso a far di necessità virtù. E alle volte anche a schierare giocatori fuori ruolo, adattare le coppie dei reparti anche senza un minimo di affiatamento. Infortunireali che a volte però sono apparsi precauzionali. Fatto sta che giocatori importanti sono mancati in gare delicate. L’ultimo infortunato della lunga lista è Amin Younes. Il giocatore tedesco, durante l’ultimo allenamento di ieri in vista della sfida della Lazio di Coppa Italia, ha subito un trauma contusivoeGattuso non l’ha convocato. Ma anche Allan si è fermato per un affaticamento . Non sarà della gara stasera, lui che era uscito dal campo prima del termine di Napoli-Fiorentina. Il primo infortunato serio della maledetta stagione azzurra è stato Kevin Malcuit che ha riportato la rottura del legamento crociato lo scorso 28 ottobre (rientro previsto in aprile). Tempi incerti e un alea di mistero, invece, per ciò che riguarda gli altri infortunati ormai fuori da diverso tempo. Tra ricadute e problemi muscolari non si è mai visto in campo Fauozi Ghoulam. Cinque presenze quest’anno con Ancelotti, ma è fermo dal 29 ottobre per un problema muscolare. Si sono rincorse tante voci sul suo reale stato di salute e nasul suo rapporto ormai logoro con la società, ma di fattoèun giocatore su cui il Napoli non ha potuto contare in questa stagione. Così come Tonelli, mai preso in considerazione da Ancelotti e ora anche da Gattuso che però lo ha convocato perla sfida di stasera contro la Lazio, visto la reale emergenza nel ruolo. Sulla fascia sinistra ha agito Luperto (all’occorrenza), ma spesso Mario Rui. Il difensore portoghese anche lui ha avuto qualche problema di natura fisica (stiramenti alla coscia e affaticamenti muscolari). Tra gli infortunati di lungo corso, anche Nikola Maksimovic. Il serbo ha subito un infortunio alla coscia, ha scelto di andare in Serbia per sottoporsi ad alcune terapie. Così come Mertens. Il belga dal 30 dicembre scorso non è sceso più in campo per un infortunio all’adduttore. Anche lui ha deciso per uno specialista di fiducia, ora sta effettuando lavoro personalizzatoaCastel Volturno. Fermo ai box anche Kalidou Koulibaly. Il senegalese si è infortunato durante la partita con il Parma del 14 dicembre scorso: distrazione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra che gli ha comportato anche un versamento. Ha già saltato le sfide importanti contro Inter, Lazio e la Fiorentina. E a questo punto, così come per Mertens e Maksimovic, sarà difficile vederli in campo contro la Juventus.”