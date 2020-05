Corriere del Mezzogiorno:”E’ guerra all’ultimo straccio tra i ristoratori “

Altro che collaborazione. Volano stracci tra i ristoratori, divisi sulle misure da adottare per l’ormai imminente riapertura del servizio ai tavoli. La notte ha fatto cambiare idea a Massimo Di Porzio, il numero uno regionale della Federazione italiana pubblici esercizi. O forse, più plausibilmente, sarà stata la base dei suoi associati. Sta di fatto, che l’imprenditore, proprietario dell’ultracentenario ristorante-pizzeria “Umberto” nel cuore di Chiaia, ieri mattina ha diramato una nota molto dura per prendere nettamente le distanze dal documento presentato giovedì al governatore Vincenzo De Luca dal gruppo di lavoro “Brothers in food” riunito e coordinato dallo chef Gennaro Esposito (due stelle Michelin alla Torre del Saracino di Marina di Equa). Mentre giovedì — al termine della riunione in Regione — Di Porzio aveva manifestato la volontà di integrare il documento elaborato dalla sua organizzazione con quello di Esposito, ieri mattina ha sparato ad alzo zero contro l’altra bozza. Parole di fuoco dal significato inequivocabile. «Esprimiamo il totale dissenso dal piano e dal prospetto di protocollo presentato da Esposito e dal suo gruppo, in quanto in assoluta controtendenza rispetto alla necessità di semplificazione che da più parti si è avanzata. Noi rappresentiamo tante piccole realtà che non riuscirebbero mai ad adeguarsi alle prescrizioni di quel documento, quindi ci dissociamo e contestiamo in toto, di concerto con le altre associazioni», cioè Confesercenti, rappresentata dal presidente interregionale Vincenzo Schiavo e dall’Aicast-Imprese Italia, nella persona del presidente Antonino Della Notte Principale motivo del contendere la distanza da osservare tra i tavoli. Due metri secondo la bozza dei “Brothers in food”, uno solo secondo Fipe e gli altri organismi di categoria. Una distanza siderale. «Non c’era bisogno — ha accusato Schiavo — di elaborare una tesi di laurea per fare i primi della classe. Da 70 giorni i nostri associati sono fermi e mettere ora nelle loro mani un librone zeppo di prescrizioni impossibili non è sostenibile. Abbiamo bisogno di individuare procedure snelle che permettano l’apertura». Gli ha fatto eco Della Notte: «La ripartenza non può essere un suicidio per le imprese. Le proposte del gruppo di Esposito non sono sostenibili. Non è utile appesantire le procedure. Siamo riuniti con Fipe e Confesercenti per portare a De Luca un documento sintetico in pochi punti». Ed ecco la base di partenza sintetizzata da Di Porzio. «Distanziamento sociale di un metro, anche dei tavoli e laddove (come per esempio tra chef e pizzaioli o tra personale di sale e clienti) non è possibile, utilizzo delle mascherine. Le persone che arrivano insieme saranno fatte accomodare allo stesso tavolo, senza necessità di alcuna indagine da parte dell’esercente. Utilizzo di guanti laddove necessario (non per il personale di cucina che deve sanificare spesso le mani), attività di disinfezione giornaliera da effettuare a cura dell’azienda».