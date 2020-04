Corriere del Mezzogiorno:”Asse Cina-Napoli nella lotta al CV19″

Un’asta online di memorabilia calcistiche per aiutare la Campania, cui già hanno aderito tantissimi calciatori. L’idea è venuta alla Fondazione Cannavaro Ferrara che intende aiutare in questo modo le famiglie più fragili e i senza tetto, particolarmente colpite e in seria difficoltà per l’emergenza Covid-19. Da oggi è attiva fino al 24 aprile una campagna di aste (www.charitystars.com/ JeStoVicinoaTe) di memorabilia calcistici, accompagnata da uno slogan «Je sto Vicino a Te: Uniti per Napoli», mutuato dal titolo di una canzone di Pino Daniele. Il ricavato della raccolta verrà destinato all’ acquisto di beni di prima necessità in collaborazione con alcune associazioni riconosciute sul territorio e già selezionate. Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, oltre a essere napoletani hanno in comune l’amore per il proprio territorio. Così come gli altri calciatori che al momento hanno aderito alla campagna: Lorenzo Insigne, Ciccio Baiano, Salvatore Bocchetti, Marco Borriello, Mimmo Criscito, Danilo D’Ambrosio, Antonio Di Natale, Gianluigi Donnarumma, Antonio Floro Flores, Pasquale Foggia, Ciro Immobile, Armando Izzo, Rolando Mandragora, Antonio Mirante, Vincenzo Montella, Antonio Nocerino, Raffaele Palladino, Fabio Pisacane, Fabio Quagliarella, Guglielmo Stendardo, Pino Taglialatela. Ognuno donerà una maglia e con lo slogan «Divise che uniscono»si racconterà la storia di chi dona la maglia, il valore affettivo che rappresenta” .