Corriere del Mezzogiorno:” Visita di De Luca al nuovo ospedale”

Il presidente della giunta si è recato in visita al nuovo plesso modulare per ammalati Covid dell’Ospedale del Mare riportare la notizia è stato il Corriere della Sera «Una grande prova di efficienza: in venti giorni è stato realizzato un ospedale vero, non un ospedale da campo — ha commentato —: 72 posti letto di terapia intensiva di altissimo livello. Il progetto dei 120 posti letto di terapia intensiva in più sarà completato nei prossimi dieci giorni con altri 24 posti letto al Sant’Anna di Caserta e altrettanti al Ruggi di Salerno». Ma Forza Italia attacca: «Ci vuole davvero una faccia tosta per continuare a parlare di miracoli in Campania: il Covid Center di Napoli inaugurato in pompa magna da De Luca arriva con un ritardo di ben oltre dieci giorni: fuori tempo massimo rispetto agli obblighi contrattuali e rispetto ad un’epidemia che oramai sta fortunatamente rientrando — afferma il gruppo regionale di Forza Italia —. Uno spreco di denaro pubblico? Da un intervento nel quale i posti letto sono costati ben oltre 150 mila euro ciascuno ci saremmo aspettati qualcosa di più di un ospedale da campo a blocchi di cemento, piazzato in un parcheggio desolato, con decine di letti ammassati in grandi camerate che non prevedono neppure un minimo di privacy peri pazienti». il direttore generale della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, replica seccato: «Questo Covid center non è una sceneggiata napoletana, è una struttura su cui ci metto la faccia senza mascherina. Sono d’accordo che se fossimo in scenario senza pazienti sarebbe stato spreco, ma non è così. È una struttura che permetterà di tenere alta l’attenzione ed essere sempre pronti. Da giovedì avremo l’attivazione dei posti, speriamo che il primo paziente verrà il più tardi possibile. È una struttura che non avrà bisogno di essere smontata dopo la fase emergenziale, perché non l’abbiamo costruita in una palestra o in una fiera che dovranno tornare alle loro destinazioni originali».