Corriere del Mezzogiorno:” Tutta Napoli vuole che Dries rimanga e lui!”

Compleanno di riflessione per il folletto Belga che invitato dalla Torcida Azzurra riflette su suo futuro in azzurro. A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

“L’attaccante belga ieri ha compiuto 33 anni in un’atmosfera atipica, a casa con sua moglie e il cane attendendo l’esito del primo tampone (negativo) e preparandosi al ritorno in campo per gli allenamenti individuali. Qualche contatto con i compagni di squadra solo per gli auguri al telefono, su whatsapp o sui social con i post di Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz. Sul suo profilo Instagram tantissimi post dei tifosi azzurri, in ansia perchè temono di «perdere» il loro campione. «Resta con noi», questa la sintesi. Quasi un invito a rinnovare il suo contratto. Mertens ha dimostrato la sua sensibilità durante l’emergenza coronavirus, ha messo all’asta la sua maglia poi acquistata da De Laurentiis partecipando all’iniziativa della fondazione Cannavaro Ferrara a favore delle famiglie bisognose napoletane e ha partecipato anche all’iniziativa della Nazionale belga a sostegno della Protezione Civile. Dries fa partire la “ola”in un video pubblicato sui social che rappresenta l’abbraccio per medici e infermieri in prima linea contro il Covid-19. Una campagna di cui ha parlato al portale belga v o etbalkrant.com raccontando anche un episodio verificatosi nel momento in cui ha fatto il tampone: «Un infermiere era alla mia porta ed era contento perché sua figlia è una mia grande fan. Ma gli ho detto: io sono un tuo fan perché rispetto quello che fai. Qual è la cosa più difficile che hai vissuto? E lui mi ha detto che quando torna a casa non può abbracciare i suoi figli perché lavora in ospedale, una situazione davvero brutta». Dries è abituato spesso a festeggiare in campo con gli allenamenti o le partite, nel giorno del suo compleanno ha realizzato quattro gol durante i sette anni napoletani, tre al Cagliari e uno al Torino. Stavolta è stato il compleanno della riflessione, il Napoli sta attendendo la risposta alla proposta per il rinnovo del contratto ma Mertens ci pensa, è stuzzicato dalle offerte di Inter e Chelsea. Il Milan, il Monaco e il Newcastle non lo tentano perché vuole giocare ad alti livelli, si sente in un momento decisivo della sua carriera con la sensazione di poter essere ancora incisivo