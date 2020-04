Corriere del Mezzogiorno:” Sorbillo tempestato di fischi social”

Tempesta di fischi, e gli è andata bene, sui social per Gino Sorbillo. Il motivo , il cambiamento di rotta e d’idea dopo la decisione della regione di aprire i ristoranti tenendo conto della sicurezza dei lavoratori e dei clienti.

“Intanto, con uno spericolato quanto imprevedibile testa-coda, Gino Sorbillo, il pizzaiolo-imprenditore che ha guidato il movimento pro-delivery, il giorno dopo l’accoglimento della richiesta, si è tirato fuori. L’annuncio choc sulla sua pagina Facebook. Dopo aver perorato in tv, da Mara Venier, la causa, e aver ringraziato sempre in tv De Luca per lo sblocco, ha formulato gli auguri a chi riaprirà, ma ha annunciato che i suoi locali resteranno chiusi. È stato sepolto da una pioggia di“fischi” social. Che finiranno per amplificare inevitabilmente la sua visibilità mediatica. Anche male, purché se ne parli. O no”