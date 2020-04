Corriere del Mezzogiorno:” Si aggrava la situazione a Pozzuoli”

La grave pandemia sta prendendo piede a Pozzuoli Infatti , come riferisce il Corriere del Mezzogiorno di oggi, numerosi sarebbero i contagi nell’ospedale flegreo.Ecco come viene riportata la grave notizia.

“Si è aggravato — e siamo ancora davanti a dati molto parziali rispetto ai nuovi test effettuati su personale sanitario e degenti — il numero di contagiati all’ interno del presidio ospedaliero di Pozzuoli. Ieri è emerso che sono risultati positivi ai tamponi altri 10 pazienti ricoverati al Santa Maria delle Grazie, dove il «caso» è scoppiato nel reparto di Medicina interna a seguito del passaggio di una paziente sul principio asintomatica. . Tutto il personale è stato messo in quarantena, le persone trovate affette ricoverate sotto osservazione Il fronte più caldo dell’allarme contagi all’interno delle strutture sanitarie resta ad ogni modo quello di Pozzuoli. Anche per i risvolti politici. La notizia dei 10 nuovi casi di positività in ospedale, che si sommano ai 25 già accertati ed emersa ieri in maniera ufficiosa, è da considerarsi foriera di ulteriori sviluppi. Con quelli effettuati ieri su pazienti e personale sanitario sono 380 i tamponi all’interno del Santa Maria delle Grazie e fanno seguito ai 604 test rapidi che la direzione generale dell’ospedale aveva subito promosso dopo la notizia dei primi casi di contagio.