Corriere del Mezzogiorno:” San Gennaro scende in strada nella lotta al CV19″

San Gennaro scende in campo nella lotta al Cv19. Lo fa grazie all’artista Esposito che ha esposto davanti al Cotugno.Un modo sia per proteggere la città e tutti gli operatori della sanità campana e non sia per lottare contro un virus killer e vigliacco.

Lo sguardo di San Gennaro da ieri è rivolto verso l’ospedale Cotugno. Un grande busto in bronzo del Patrono, è stato spostato presso il più grande centro della lotta al Covid 19. L’artista Lello Esposito ha deciso di portare la grande statua da 20 quintali dal suo studio in piazza San Domenico all’ospedale, dove resterà per tutta l’emergenza Coronavirus «Mi sembrava giusto che questi occhi di San Gennaro — dice Esposito— dalle viscere del centro di Napoli salissero qui, nella parte più alta della città. È un segno in questo momento in cui tutti noi riusciamo a vedere solo gli occhi degli altri per la mascherina e lui guarda l’ospedale che è un’eccellenza da sempre e in cui oggi si combatte il virus». Ad aspettare San Gennaro tanti medici e infermieri, insieme al direttore generale del Cotugno Maurizio di Mauro. «Uno dei tanti gesti di solidarietà – dice – di questa meravigliosa città. Sono tutti vicini a questi angeli, questi eroi che stanno affrontando la pandemia con tutto l’impegno». La mamma di Lello Esposito lavorava al Cotugno. «Ricordo il periodo del colera, mia madre era qui 24 ore su 24: quando ci fu l’emergenza colera i sanitari non tornavano a casa, non potevano uscire dall’ospedale, vivevano qui. Il Cotugno non è un’eccellenza solo in questo momento ma lo è da sempre».