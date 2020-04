Corriere del Mezzogiorno:”Sarà un Napoli rivoluzionato!”

L’anno prossimo sarà rivoluzione in attacco , ma non solo, A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno di oggi

Llorente andrà via, potrebbe chiudere la carriera alla Real Sociedad. Per Callejon non c’è l’accordo sul rinnovo e ci sono le proposte di Valencia e Siviglia. Sul prolungamento del contratto di Milik, in scadenza nel 2021 le parti sono ancora distanti. Il Nizza non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni per Ounas. Il Napoli monitora tante idee: Azmoun è extracomunitario, servirebbe la partenza di Lozano per liberare uno slot; Sorloth è seguito con insistenza; Osimhen del Lille piace ma l’esoso costo del cartellino non convince; un’idea low-cost è Kokorin in scadenza di contratto allo Zenit San Pietroburgo e in prestito al Sochi. L’attaccante russo in una diretta Instagram ha ammesso l’interesse di alcune squadre italiane. La ripresa degli allenamenti è ancora lontana, prende corpo la data del 18 maggio. Se il pallone dovesse tornare a rotolare, nei contatti tra Aic eLega prende corpo un’ipotesi sulla revisione degli stipendi: i giocatori perderebbero solo il compenso di aprile nella stagione in corso e nella prossima annata gli ingaggi sarebbero spalmati su undici mensilità invece che su dodici.