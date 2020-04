Corriere del Mezzogiorno:” Re Diego scrive a Ferrara”

Anche Re Diego Armando Maradona appoggia l’iniziativa dell’ex compagno Ciro Ferrara con cui ha condiviso le vittorie con la maglia del Napoli e 7 anni di magie alle falde del Vesuvio e non solo di giorno Ecco allora il vecchio re chiamare il suo compagno e appoggiare un’iniziativa benefica nella lotta contro il Covi-19. A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno

“Caro Ciro, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli einapoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je Sto Vicino A Te! Eatutti voi, insieme alla Fondazione Cannavaro Ferrara». Con queste parole su Instagram. Maradona ha voluto contribuire all’asta benefica che la fondazione Cannavaro Ferrara ha ideato per aiutare le famiglie napoletane in difficoltà in piena emergenza coronavirus. L’ex difensore azzurro, 53 anni, dal 2005 porta avanti insieme ai fratelli Cannavaro molte attività benefiche. Il legame con la sua Napoli resta molto solido.Ferrara, l’asta va alla grande: a sei giorni dal termine è stata già raggiunta la cifra di 32.000 euro. «In questi anni di attività della fondazione abbiamo donato due ambulanze. A quest’ iniziativa partecipano tanti amici, ex calciatori e altri che ancora giocano. E’ stata una cosa venuta dal cuore: ognuno di noi ha donato una maglia cui era emotivamente legato». Qualcuno le ha dato del matto. Si è privato di un cimelio storico che al momento è arrivato alla cifra di 16.000 euro. «Non me ne sarei mai separato, ma per una causa nobile è stato giusto farlo. Il messaggio di Diego poi ha impreziosito ancora di più quest’asta: non avevo dubbi e ha dimostrato la grandezza della persona. La divisa del mio esordio in Nazionale l’avrei voluta regalare a mio nipote. Fra una decina di giorni divento nonno: mia figlia metterà al mondo un bel maschietto»