Corriere del Mezzogiorno:” Parte la modalità di prenotare il ritiro del Napoli”

In tanti sono pronti a seguire il Napoli a Castel di Sangro. I tifosi attendono la pubblicazione – in giornata, scrive quest’oggi il Corriere del Mezzogiorno – sul sito del Napoli della piattaforma on-line su cui registrarsi per far parte dei mille spettatori al giorno per gli allenamenti in Abruzzo. Ci sarà un’altra procedura, invece, per i biglietti per le amichevoli (confermato il triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila di venerdì 28 agosto, il presidente del Teramo ha annunciato un’amichevole il 4 settembre).