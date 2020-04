Corriere del Mezzogiorno:” L’ASL Napoli 2 corre ai ripari all’ospedale di Pozzuoli”

La situazione all’ospedale di Pozzuolo è diventata insostenibile e l’ASL NA2 corre prontamente ai ripari. La notizia ce la riporta il Corriere del Mezzogiorno.

L’Asl Napoli 2 Nord ha ieri assunto due iniziative. Ha affiancato il proprio direttore sanitario, Monica Vanni, a quello dell’ospedale flegreo, Concetta Sarnataro, «per garantire in tempi rapidi la gestione dei controlli sanitari in corso sul personale, permettere la sanificazione dei reparti e garantire al meglio e nella massima sicurezza la totale riapertura del Pronto Soccorso». Ha poi annunciato la costituzione di una commissione di esperti esterna «per verificare l’efficacia delle procedure messe in atto». Ne fa parte, tra gli altri, Alessandro Perrella, infettivologo del Cotugno. Ma sul manager Antonio D’Amore si sono concentrati gli strali di Forza Italia: la consigliera regionale Maria Grazia Di Scala ne ha chiesto la rimozione («per responsabilità organizzative e gestionali è indifendibile» ha detto)