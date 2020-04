Corriere del Mezzogiorno:” La lettera della FederLab alla regione!”

L’unità di crisi della regione Campania blocca i test sierologici ai laboratori privati e questi rispondono con un lettera di protesta. Così riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

Le associazioni dei privati accreditati, tuttavia, tirano dritto: «La immotivata assenza di un riscontro alle comunicazioni e, soprattutto la pressante ed improcrastinabile richiesta da parte di tantissimi pazienti — che si rivolgono alle nostre strutture — di poter fruire di un test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG specifici perla diagnosi di infezione da Sars-CoV- 2, hanno determinato Federlab, Aspat, Anisap Campania e Confindustria Campania ad attivare tutti i Laboratori/ Consorzi associati, ed accreditati con il S.S.R., e in possesso dei necessari requisiti per la esecuzione dei test sierologici, a partire dalla prossima settimana». Dunque, dopo le contestazioni contro la manifestazione di interesse regionale per ingaggiare in poche ore laboratori in grado di processare fino a 500 tamponi al giorno, lo stop dell’unità di crisi ai test sierologici rischia di inasprire ancora di più i rapporti con la Regione. Tra l’altro, la traiettoria dei contagi — come nelle previsioni — sembra aver imboccato la fase discendenteese in questi giorni di feste pasquali non si verificheranno violazioni alle prescrizioni è probabile che a fine aprile — come previsto da Vincenzo De Luca — si possa passare all’apertura graduale di alcune attività lavorative. Il bollettino di ieri registra 238 persone decedute (+7) e 277 (+29) guariti, di cui 205 totalmente guariti e 72 clinicamente guariti. Sono, in totale, 3.517 (+75) i casi positivi e 33.781 (+2.036) i tamponi eseguiti. Nella provincia di Napoli ci sono 1.809 contagiati (di cui 762 in città e 1.047 in provincia); in quella di Salerno 533; in Irpinia 399; in provincia di Caserta 368 e nel Sannio 152. Sono, infine, 256 i casi in fase di verifica Asl.