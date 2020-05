Corriere del Mezzogiorno: ” La Campania piange la vittima del crisi CV19″

In Italia, grazie alla crisi economica generatasi in seguito alla pandemia Covid 19 e a causa di un governo che non ha anticipatamente affrontato la crisi economica, si piangono i morti di questa crisi. Anche la Campania ieri ha pianto la sua vittima di questa crisi. La triste notizia ce la riporta il Corriere del Mezzogiorno

La sua azienda era solida. Gli operai che lavoravano per lui erano come figli. Sua moglie Anna lo amava ed era sempre presente, sua figlia Federica aveva concluso da poco l’università laureandosi in Architettura a pieni voti. Ma per Antonio Nogara, 57 anni, la paura di affrontare una crisi senza precedenti, di vedersi sfumare tra le mani l’azienda che suo padre aveva costruito dal nulla e che lui aveva fatto diventare grande in 40 anni di sacrifici, non lo faceva dormire la notte. Erano sette giorni che non chiudeva occhio: ossessionato dai pagamenti. Doveva saldare i conti ai fornitori, pagare lo stipendio ai suoi dipendenti, occuparsi delle spese e per lui che aveva messo piede nella ditta a 13 anni e nella sua vita non si era mai preso una vera vacanza dal lavoro, stare fermo per due mesi era stato uno choc. Così due sere fa ha deciso di legarsi una fune al collo e di farla finita non prima di aver lasciato due lettere: una per sua moglie e una per sua figlia. «Perdonatemi, ma non ce la faccio più