Corriere del Mezzogiorno:” Il Napoli è una vera grande famiglia!”

Corriere del Mezzogiorno:” Il Napoli è una vera famiglia!”

Si parlava di spogliatoio spaccato ma la verità è che il Napoli è una vera grande famiglia. E’ ciò che riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

“Il centro sportivo di Castel Volturno è una famiglia, un mondo in cui si mescolano le vite dei calciatori milionari con lavoratori che percepiscono stipendi ordinari e svolgono attività fondamentali per la società. La notizia della cassa integrazione per una trentina di dipendenti ha scosso i giocatori che, dispiaciuti per il danno economico di impiegati e magazzinieri, sarebbero pronti a condividere con Gattuso e Giuntoli il «sacrificio» in aiuto dei cassintegrati. Ci sono anche circa quindici dipendenti con contratto sportivo che attendono lo stipendio di marzo o almeno comunicazioni ufficiali da parte del presidente De Laurentiis. «Parliamo di tutto nella nostra chat», svelava Insigne nell’intervista a Radio Kiss KissNapoli. Lo spogliatoio azzurro è una comunità che di solito condivide un luogo fisico, adesso bisogna conservare la compattezza del gruppo a distanza. Gattuso punta sul lavoro fatto prima dell’emergenza, il Napoli era tornato a muoversi in campo da squadra. La tecnologia aiuta e, infatti, nel gruppo interno su whatsapp si parla di tutto: dal look alle pizze preparate in casa, passando per il programma di lavoro da seguire e soprattutto della questione stipendi. Insigne e compagni si confrontano anche con Giuntoli e Gattuso che li invitano a concentrarsi solo sul lavoro, a fare il proprio dovere seguendo il programma degli allenamenti da casa