Corriere del Mezzogiorno:” Il Napoli come le big d’Europa”

Il Napoli utilizzando gli stessi giocatori sta ricalcando l’esempio dei grandi club europei. Questo è quello che ci riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

Il Napoli negli ultimi cinque anni ha utilizzato solo 58 giocatori. Sembra uno dei tanti numeri degli studiosi del pallone ma in realtà ha un valore importante per capire il passato, il presente e il futuro del Napoli. Il Cies ha prodotto uno studio internazionale classificando le squadre in base al numero di giocatori schierati nelle partite dei campionati nazionali da gennaio 2015 a dicembre 2019. Il Napoli è l’ultima in classifica in serie A riguardo a questa statistica, al penultimo posto c’è la Juventus con 72 calciatori utilizzati. Il Napoli negli ultimi anni ha seguito la filosofia della conservazione, valorizzando al massimo il ciclo iniziato con gli acquisti dell’era Benitez come Koulibaly, Mertens, Callejon che ha raggiunto poi con Sarri in panchina livelli altissimi riguardo alla produzione di gioco, riuscendo a giocarsi lo scudetto fino alle ultime giornate. Una strategia valida, produttiva, in linea con la politica adottata dalle big d’Europa: per esempio Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco che hanno schierato rispettivamente 52, 54 e 59 calciatori nel quinquennio analizzato.