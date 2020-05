Corriere del Mezzogiorno:” Il Covid vede Napoli e poi muore”

Il Covid 19 vede Napoli e poi muore.Si potrebbe cosi riassumere, parafrasando una canzone napoletana, la perdita di aggressività del virus nella città del mare più bello del Mondo. A riportare la bella notizia è il Corriere del Mezzogiorno di oggi

“Nella città di Napoli il Coronavirus sembra abbassare la testa e fa meno paura. Alle 11 di ieri mattina, secondo i dati ufficiali pubblicati dal Comune di Napoli, erano appena 5 le terapie intensive occupate da cittadini napoletani. Un dato certamente confortante che dimostrerebbe quanto le misure adottate abbiano sortito gli effetti sperati. Dati, quelli della città di Napoli, che rispecchiano la tendenza regionale e che farebbero sperare in una conclusione della fase emergenziale nelle prossime due o tre settimane. Aspettando però, come spiegano al Comune di Napoli, un paio di settimane per capire gli effetti dell’esodo di ritorno che c’è stato dal Nord lo scorso 4 maggio, quando in tanti hanno fatto rientro al Sud, e a Napoli in particolare. Il tavolo tecnico per la «Sorveglianza e controllo dell’infezione da Coronavirus nella città di Napoli», istituito il 10 aprile scorso dal Comune con decreto del sindaco de Magistris, ha stilato il secondo report sullo stato di avanzamento dell’epidemia nelle dieci municipalità. I tre prof — Ivan Gentile, docente di Malattie infettive della Federico II; Nicola Coppola e Giuseppe Signoriello, rispettivamente docenti di Malattie infettive e di Statistica medica della Vanvitelli — hanno analizzato i dati, quartiere per quartiere, del periodo che va dal 23 aprile al primo maggio. Quello, in sostanza, tanto temuto del doppio ponte festivo. «Non è cambiato nulla rispetto ai parametri riguardanti età delle persone infette e decedute e il sesso», spiega l’assessore Francesca Menna, che ha la delega alla Salute e che il 5 maggio scorsa ha ricevuto il report dei tre esperti. «Mentre è interessante — rimarca ora Menna — verificare la circolazione e la virulenza del virus nell’ambito delle Municipalità».