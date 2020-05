Corriere del Mezzogiorno:” Fase 2: Il Napoli è pronto!”

Lo staff medico si sta mobilitando per la ripartenza, il primo passo – «fase 1» – consiste nel sottoporre gli atleti ai tamponi. Ne ha parlato anche De Luca: «De Laurentiis ha garantito la possibilità di realizzare due tamponi a settimana». Il Napoli ha preso contatti con le strutture che se ne occuperanno, sarà necessario qualche giorno per conoscere gli esiti e accelerare così nella preparazione atletica della squadra. Il club azzurro avrà così bisogno di circa 140 tamponi a settimana in questa fase di ripresa delle attività. Le sedute individuali non ripartiranno, quindi, lunedì. Il ritorno a Castel Volturno, dove gli azzurri mancano dal 12 marzo scorso, potrebbe avvenire nel corso della settimasettima na. La «fase » procederà in questo modo: arrivo con auto private, lavoro atletico sfruttando i tre campi e ritorno a casa perla doccia senza utilizzare lo spogliatoio. I calciatori si divideranno in tre gruppi da quattro in modo da rispettare le regole di sicurezza del distanziamento sociale. Gli azzurri si distribuiranno in fasce orarie diverse per tornare a correre sotto gli occhi dello staff di Gattuso dopo più di cinquanta giorni di esercizi realizzati a casa, in isolamento dai propri compagni. La «fase 2» in casa Napoli proseguirà il 18 maggio, quando dovrebbe esserci il via libera anche a livello nazionale per gli allenamenti negli sport di squadra”