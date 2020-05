Corriere del Mezzogiorno” Fase 2: Ecco le decisioni!”

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fase 2 La notizia la riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi

“Ma vediamo nel dettaglio cosa è stato deciso: «Attività di asporto: il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online; il banco vendita sarà posto all’ingresso dell’esercizio; i gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery; è assolutamente obbligatorio l’uso da parte del personale di mascherine e guanti; il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale». Inoltre, è stato stabilito «di eliminare le fasce orarie in cui era consentita l’uscita dei cittadini. Rimane in vigore la fascia oraria tra le 6ele 8,30 del mattino per quanti intendono svolgere attività sportiva anche con corsa veloce e senza mascherina (jogging), rispettando comunque il distanziamento sociale». Per quanto riguarda la nautica, poi, «sono consentite le attività di manutenzione e rimessaggio e anche la consegna delle imbarcazioni». Attesa per il via libera agli allenamenti del Napoli Calcio: «È stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purché vengano garantite pienamente tutte le esigenze di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell’attività già da lunedì». I rientri È sul ritorno in Campania di coloro rimasti bloccati lontano da casa che si concentra l’apprensione della task force. L’ordinanza precisa che, fino al 10 maggio, chi viene da fuori regione dovrà comunicare il proprio rientro all’Asl competente e al Comune ed essere in isolamento domiciliare per 14 giorni. «I concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma sono obbligati ad acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’ordine e dell’Unità di crisi regionale, dei Comuni e delle Asl, i nominativi dei viaggiatori».