Corriere del Mezzogiorno:” Ecco quando incomincia l’avventura azzurra di Osimhen”

“Sono i giorni decisivi per l’acquisto di Victor Osimhen (oggi dovrebbero essere messe a posto tutte le firme). Se tutto sarà confermato, dovrebbe iniziare con il ritiro di Castel di Sangro la sua avventura in maglia azzurra”. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che dunque annuncia l’arrivo dell’attaccante nigeriano ma fa anche sapere che i tifosi potranno conoscerlo per la prima volta a fine agosto in Abruzzo.