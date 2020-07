Corriere del Mezzogiorno: “Ecco le ultime su Manolas!”

In vista della trasferta al Camp Nou preoccupano le condizioni di Kostas Manolas. Parla del difensore greco l’edizione odierna del Corriere del mezzogiorno, che prova a fare il punto sulle condizioni del classe ’91: “Il difensore greco ha rimediato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro, un problema simile a quello che lo fermò a metà ottobre contro il Verona. Il recupero per la sfida dell’8 agosto è difficile ma non impossibile, Kostas proverà ad esserci.