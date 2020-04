Corriere del Mezzogiorno:” Ecco la nuova idea di DeMa”

Il sindaco di Napoli De Magistris ha in mente si salvare Napoli dallo smog facendo costruire piste ciclabili. La notizia la riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi.

“Per far fronte ai problemi che ci saranno sul fronte dei traporti, con un distanziamento sociale sui mezzi pubblici che, inesorabilmente, indurrà i cittadini a prendere di più l’auto privata, il Comune di Napoli punta sulle piste ciclabili. In una riunione che si è svolta in teleconferenza, l’assessore Alessandra Clemente, che ha la delega alla Mobilità, ne ha parlato con gli addetti del settore: si lavora per individuare percorsi protetti riservati alle biciclette. Ma soprattutto, il Comune ha deciso di istituire due nuove piste ciclabili: una al Corso Umberto, l’altra in via Foria. Entro lunedì, intanto, riaprono i cantieri di via Marina e del Corso Vittorio Emanuele”