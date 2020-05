Corriere del Mezzogiorno:” Ecco il primo effetto della crisi da CV19″

La povertà dilaga in Italia ed in Campania. La lotta all’usura la si combatte portando i propri gioielli al Banco dei Pegni. E’ questa il primo effetto della pandemia. La notizia è riportata dal Corriere del Mezzogiorno di oggi.

“Sono ormai diversi giorni che una silenziosa fila di persone attende il proprio turno all’esterno del Monte dei pegni di via San Giacomo. È un altro effetto di quelli causati dal coronavirus, la terribile pandemia ha anche causato anche danni economici importanti. Sicuramente vedere tante persone costrette ad andare a impegnare i propri oggetti preziosi, riporta alla mente al periodo del Dopofettivo, perché legati ad anniversari, cerimonie o ricordi del passato. «È l’effetto della crisi che stiamo per iniziare a vivere- spiega Rosario Stornaiuolo, presidente Federconsumatori Campania- e che a breve si abbatterà sulle fasce più fragili della popolazione. È necessario un intervento immediato per favorire l’accesso al credito per i piccoli commercianti e le famiglie, bisogna rendere più snelle le pratiche per richiedere prestiti alle banche. Gli usurai sono dietro l’angolo e cercheranno di speculare anche su questa situazione. È probabile che dopo un momento temporaneo di chiusura di molti compro oro, si ritornerà a vedere negozi del genere in giro».