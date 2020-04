Corriere del Mezzogiorno:” E’ sfida Nord contro Sud stasera

“Stasera parola d’ordine non prendere impegni. Infatti sarà sfida all’ultima parola stasera tra i governatori del Nord e del Sud a Porta a Porta Così scrive il Corriere del Mezzogiorno di oggi

Nord contro Sud Stasera si sfideranno in tv a Porta a porta. Ma la scia polemica tra Nord e Sud è proseguita dopo la minaccia di De Luca di chiudere i confini della Campania se Lombardia e Veneto volessero decidere a prescindere dai contagi di riattivare la mobilità interregionale. Il governatore veneto Luca Zaia ha ripetuto che la Campania non fa tamponi e quindi non può confrontarsi con la sua regione. Quello lombardo, Fontana, ha detto che la Lombardia non chiuderà mai le porte ai campani che vengono a curarsi nelle strutture milanesi (salvo poi invitare De Luca a mangiare una cotoletta con lui). Ed infine il leader della Lega Matteo Salvini: «Ricordo sottovoce al signor De Luca—ha affermato — che l’anno scorso più di 15 mila si sono fatti curare in Lombardia. Spero che il Signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini di farsi visitare e curare da altri. Evidentemente non ha una sanità all’ altezza»