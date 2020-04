Corriere del Mezzogiorno:” E la Campania riapre alla cultura”

Anche la Campania riapre alla cultura. Infatti l’Unità di crisi della regione Campania ha comunicato che librerie e cartolerie potranno riaprire.La notizia ce la riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Via libera al delivery, alle librerie e alle cartolerie a partire da lunedì prossimo. L’unità di crisi regionale ha fornito il suo parere decisivo per sbloccare alcune delle attività commerciali, come la consegna del cibo a domicilio, a favore delle quali si era levato un coro quasi unanime di richieste indirizzato al presidente della Regione. Dunque, dalla settimana prossima sarà possibile ordinare cibo da asporto e ciò avverrà grazie alla ridotta capacità di diffusione del virus. Ovviamente, peri lavoratori impegnati sarà obbligatorio osservare con rigore tutte le prescrizioni e le misure in tema di sicurezza personale e nei confronti dei clienti: dall’uso delle mascherine di protezione ai guanti e alla sanificazione dei locali