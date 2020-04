Corriere del Mezzogiorno:” DeMa si scaglia contro De Luca”

DeMa contro De Luca.Neanche il CV19 ferma l’atavica guerra tra i maggiori rappresentati della politica camapna. Ora a parlare è il sindaco di Napoli. A riportare le parole dure del sindaco è l’edizione ordinaria del Corriere del Mezzogiorno

” La tregua pare sia finita. De Magistris rompe il fronte della «calma» e va all’attacco del governatore De Luca, di cui evidentemente non condivide più le decisioni sulle chiusure diversificate rispetto ai Dpcm del governo e, soprattutto, a scelte fatte da altre regioni come il Veneto, più permissive pur in presenza di numeri del Covid ben più alti. E così, divieto di consegna a domicilio di pasti caldi, apertura dei negozi di vestiti per bambini solo due mattine a settimana e conferma della chiusura delle librerie: sono tre provvedimenti della Regione Campania che, secondo il sindaco di Napoli, «non hanno nulla a che vedere con la prevenzione della salute ma anzi, nel c a s o del cibo d’asporto e dell’abbigliamento, la indeboliscono». De Magistris spiega di ritenere il tema «di buon senso» partendo dal divieto di consegna del cibo d’asporto: «Qualcuno dovrebbe spiegarmi — dice — : perché c’è questo accanimento? Se vuoi far andare meno gente per strada, tra i tanti strumenti c’è il cibo d’asporto, lo porti alle persone che così non vanno in strada. È buon senso».