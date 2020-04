Corriere del Mezzogiorno:” De Luca non è solo contro tutti”

De Luca solo contro tutti? Da come sta scritto sul Corriere del Mezzogiorno non sembra Ecco riportate nell’edizione odierna le parole di alcuni sindaci a partire dal presidente della regione campania.

“Invece, a schierarsi con De Luca è il presidente della Calabria, l’azzurra Jole Santelli: «Io qui non ho mai aperto — afferma —. I confini sono chiusi dal 7 marzo, ancora prima che lo facesse il Governo, perché abbiamo cercato di evitare l’esodo dei fuori sede. Per il futuro valuteremo in base ai dati». Ed il governatore della Campania? Para i colpi: «Niente interpretazioni stupide. In Campania va in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio. Il numero dei treni provenienti da quei territori è ridotto e vi sono controlli rigorosi nelle stazioni. La posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il Paese”