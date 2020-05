Corriere del Mezzogiorno:” Compleanno con vista sul golfo per Dries”

Merten festeggia il suo 33 compleanno ammirando il golfi di Napoli Così il Corriere del Mezzogiorno riporta la notizia

“Napoli, è il suo rifugio, l’ha ammirata dal panorama di Palazzo Donn’Anna durante il lockdown. Nel giorno del suo compleanno Mertens, studiando il paesaggio dal suo terrazzo,è protagonista della clip pubblicata sui profili social del museo Madre nell’ambito di Intervallo Napoli 2020. Il progetto originale prodotto dalla Fondazione Donna regina per le arti contemporanee di Napoli con fondi Poc (Programma Operativo Complementare) nell’ ambito di Piazza Madre firmato da Eduardo Castaldo racconta la città di Napoli sospesa e svuotata per l’emergenza Covid-19. Una sorta di diario di bordo in cui «l’intervallo», che riprende l’omonimo storico format Rai, «diventa, così, la cesura sulla linearità del nostro quotidiano, causata dalla diffusione improvvisa e globale del Covid-19».