Corriere del Mezzogiorno:” Brescia ringrazia Ascierto!”

Ora il Nord ringrazia il Sud.Infatti dall’ospedale di Brescia arrivano i ringraziamenti al Professore Ascierto per l’utilizzo del Toce come farmaco nella lotta al Covid 19. La notiziala riporta il Corriere del Mezzogiorno :

Non smentisce la sua fama di studioso umile e prudente Paolo Ascierto, l’oncologo del Pascale a capo dell’équipe che per prima in Italia ha intuito le potenzialità del Tocilizumab nella lotta agli effetti letali del Coronavirus. Ascierto è rimasto prudente anche ieri, quando dai medici degli Spedali di Brescia sono arrivati i risultati di uno studio sui primi 100 pazienti. Risultati definiti eccellenti: nel 77% dei casi i pazienti trattati sono migliorati notevolmente, la percentuale di miglioramento più alta al mondo. Il commento Impegnato in una call conference internazionale, il ricercatori degli Spedali Civili di Brescia: nel 77% dei pazienti trattati, affermano, le condizioni respiratorie sono migliorate o stabilizzate Nel frattempo ci sono i dettagli del lavoro dei medici..LA SPERANZA Agli Spedali Civili hanno ottenuto ottimi risultati con l’utilizzo del Tocilizumab in terapia intensiva «Oltre sette pazienti su dieci sono migliorati» cercatori degli Spedali Civili di Brescia: nel 77% dei pazienti trattati, affermano, le condizioni respiratorie sono migliorate o stabilizzate. Si tratta della serie ad ora più ampia al mondo di pazienti trattati con Tocilizumab, che fa seguito ai risultati incoraggianti ottenuti in 20 pazienti in Cina e nei primi due pazienti italiani trattati all’Ospedale Cotugno di Napoli. I risultati dovrebbero essere pubblicati (dopo il lavoro di revisione scientifica) sulla rivista Autoimmunity Reviews a luglio. Lo studio, spiega l’Università, «mostra che la polmonite Covid-19 con sindrome da distress respiratorio acuto è caratterizzata da una sindrome iper infiammatoria e sostiene l’ipotesi che la risposta al Tocilizumab si associ ad un significativo miglioramento clinico».