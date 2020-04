Corriere del Mezzogiorno:” Ascierto dopo il Toce , raddoppia!”

Il prof Ascierto non si ferma al Toce anzi utilizza un altro farmaco anti-reumatoide. Il Corriere del Mezzogiorno ci riporta la notizia

Ma a Napoli l’équipe di Ascierto, in collaborazione con l’oncologo dell’Azienda dei Colli, Vincenzo Montesarchio e imedici del Cotugno (Parrella, Manzillo, Atripaldi, Fraganza, Punzi) stanno sperimentando off label anche un altro farmaco anti-interleuchina-6. Si tratta del Sarilumab che, come il Toce, blocca la cascata citochinica responsabile della sintomatologia severa dell’infezione da coronavirus. «Questo farmaco – ha detto Ascierto – è stato somministratoa15 pazienti per via sottocutanea. Otto di questi erano intubati. Tutti i 7 pazienti non intubati hanno mostrato un miglioramento nelle 24-48 ore, mentre solo 3 pazienti intubati hanno risposto al trattamento. Purtroppo, gli altri 5 sono morti a causa di una progressione rapida del distress respiratorio». I risultati sono stati apprezzati dagli scienziati internazionali che li hanno definiti «una speranza concreta nella lotta contro il Coronavirus in attesa del vaccino»