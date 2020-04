Corriere del Mezzogiorno:” Anche la pizza si arrende al CV19″

La pizza simbolo della vera napoletanità si arrende alla pandemia da CV19. Sorbillo , una delle migliori pizzeria della città di Napoli, è stato costretto a chiudere. La notizia triste per il popolo napoletano e non è riportata dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno”

“Il simbolo della crisi del commercio napoletano è Gino Sorbillo. Suo il volto, sue le parole, scelti per raccontare l’ora più buia del terziario e dei pubblici esercizi, messi in ginocchio da chiusure che in Campania sono più aspre che nel resto del Paese. Il nodo è il delivery, la consegna a domicilio, bloccata dal presidente della Regione De Luca che darebbe tuttavia un po’ di ossigeno ai ristoratori schiacciati di canoni di locazione esorbitanti e dalla prospettiva di riavviare attività con premesse del tutto differenti rispetto al passato. Un quadro che ha fatto programmare a Sorbillo la chiusura di ben quattro locali. Due sono a Napoli: la pizzeria del Lungomare, dove paga un affitto più che sostenuto, e Zia Esterina al Vomero. E due a Milano: Zia Esterina e Olio a Crudo. Locali che non potrebbero reggere con pochi coperti e una offerta pesantemente ridimensionata. Intanto i librai chiedono di riaprire il prossimo 20 aprile, in concomitanza con il Lazio — e denunciano una concorrenza sleale da parte di edicole e supermercati — mentre c’è chi ieri è tornato in attività. Si tratta dei negozi per bambini dove si è timidamente ripreso a lavorare. Fra poche richieste ed emergenze legate a parti imminenti. Sullo sfondo altri settori merceologici, come quelli che si occupano della tolettatura dei cani. I quattrozampe, che sono stati «complici» di frequenti passeggiate in queste settimane, potranno tornare a poter contare sulla possibilità di fare il bagno — necessità alla quale non si può far sempre fronte in casa — non prima del 4 maggio.