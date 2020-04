CORONAVIRUS – L’ultimo studio francese: “Ecco a che temperatura muore il COVID-19”

Test effettuati nell’università francese Aix-Marseille rivelano le capacità di adattamento e sopravvivenza del virus.

La capacità del Coronavirus di adattarsi a circostanze diverse e complicate è una delle chiavi della sua rapida diffusione, nonché una delle caratteristiche principali che lo rendono così pericoloso per l’uomo. Ecco perchè alcuni scienziati dell’Università Aix-Marseillesi si sono posti la seguente domanda: Con l’estate il coronavirus è destinato a scomparire? Non di certo per il troppo caldo, stando a quanto asseriscono .

Gli studiosi guidati dal professor Remi Charrel hanno esposto i ceppi del patogeno a 60° per un’ora e il risultato è stato che il calore non è riuscito ad ucciderli tutti, addirittura è riuscito anche a replicarsi. In un altro test condotto a 92° per 15 minuti, invece, l’efficacia è stata totale. A riportarlo è l’edizione online del quotidiano francese La Provence.

I DETTAGLI SUL TEST

La scelta di testare il campionamento su cellule prese da una scimmia africana, per un’ora a 60°C è dovuta al fatto che ci sono protocolli di sperimentazione sul virus, basati sulla precedente esperienza con Ebola, i quali richiedono ai ricercatori di riscaldare a quella temperatura per 60 minuti il virus per renderlo non più infettivo.

Le cellule erano state inserite in due ambienti, infettate o meno dal virus, e, dopo il riscaldamento, parte della carica virale nell’ambiente contaminato era ancora infettiva. A temperature più alte, il problema veniva risolto: i ricercatori hanno portato il campione a più di 90°C e in un quarto d’ora il virus era completamente inattivo.

Nello studio gli esperti hanno chiarito che lo scopo della ricerca è di contribuire alla sicurezza nei laboratori.

CONCLUSIONI

In definitiva il nuovo Coronavirus è in grado di continuare a essere infettivo a lungo anche a una temperatura elevata. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla piattaforma bioRxiv.org, ma non sono ancora stati sottoposti a peer-review, quindi non possono essere considerato conclusivi e hanno natura preliminare.

