CORONAVIRUS – Fifa, Montagliani: “Vi spiego perchè il calcio irischia uno stop fino al 2021”

Il calcio internazionale rischia un lunghissimo stop, fino al 2021, a causa del coronavirus.

L’allarme è stato lanciato da Victor Montagliani, presidente della CONCACAF. In un’intervista all’agenzia PA il n.2 della Fifa ha espresso dubbi sulla possibilità di tornare a disputare partite internazionali – amichevoli o gare ufficiali tra nazionali – in un futuro immediato.

“Personalmente penso che sia un po’ difficile. Non solo per una questione di salute pubblica e di differenti stadi della pandemia nei vari paesi del mondo, ma anche perché bisognerà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali. In questo momento ritengo che i campionati domestici siano la priorità. Speriamo di ricominciare a settembre, ma ci tengo a dire che non ne sono affatto sicuro, alla luce dell’attuale andamento della pandemia”.

“Il ritorno dei tifosi negli stadi potrebbe dipendere dal fatto che un vaccino per la malattia di COVID-19 sia pronto e ciò potrebbe non avvenire fino al 2021. Se otteniamo il via libera per giocare una partita di calcio, dubito fortemente che sarà con i fan. Non riesco proprio a vederlo. Penso che sarebbe un rischio enorme. Sono abbastanza sicuro che sarà un approccio graduale, proprio come il resto della società“.

“Una ripresa completa del calcio nel 2020 potrebbe non essere possibile in alcune parti del mondo più colpite dalla pandemia, tra cui Europa e Nord America. Se lo porti oltre i confini internazionali, questo è un problema significativo. Sono abbastanza fiducioso che la finestra di marzo del 2021 andrà bene. La priorità è aiutare i nostri campionati nazionali“.

