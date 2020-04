CORONAVIRUS – Ecco l’ultimo aggiornamento della Campania: i dati provincia per provincia

AGGIORNAMENTO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

In netto calo in Campania i positivi al Covid-19 della giornata con 37 casi in più su 2.597 tamponi esaminati (46.294 dall’inizio dell’epidemia), per un totale di 3.988. Ma il numero dei morti arriva a 300. Sono 300 le vittime in Campania del coronavirus, 7 in più rispetto all’ultima rilevazione di 24 ore fa. Salgono anche i guariti, ora 643, 12 in più rispetto alla giornata precedente. Un numero importante, ma non quanto ieri, con 148 in 24 ore. I 643 guariti si dividono tra i 526 totalmente guariti e 117 clinicamente guariti indicati nella tabella dall’Unità di crisi.

Ecco il punto alle ore 23.59 di ieri con i positivi in Campania ripartiti per province:

Totale positivi: 3.988

Totale tamponi: 46.294

Totale deceduti: 300

Totale guariti: 643 (di cui 526 totalmente guariti e 117 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.130 (di cui 829 Napoli Città e 1301 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 602

Provincia di Avellino: 425

Provincia di Caserta: 397

Provincia di Benevento: 167

Altri in fase di verifica Asl: 267

