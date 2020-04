CORONAVIRUS – Ecco l’app che traccia i soggetti a rischio

Se siete risultati positivi al coronavirus e avete osservato la quarantena obbligatoria, sappiate che siete già stati tracciati.

La app di cui si parla tanto per controllare gli spostamenti degli italiani che hanno avuto un qualsiasi coinvolgimento con il virus sarebbe già in funzione e rappresenta la base su cui potrà lavorare la task force di Vittorio Colao. La banca dati è attiva in tutta Italia, Campania compresa, e adesso si starebbe provando a tracciando una mappatura dei soggetti potenzialmente a rischio.

QUALE APP? – Di cosa stiamo parlando? L’app menzionato è voluto dalle autorità sanitarie, che vi partecipano e consentono il corretto funzionamento. I dati sono stati inserito in un grande contenitore gestito da ASL e Protezione Civile. Quest’app potrà essere consultata anche da Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. E, ove possibile, anche dalla Polizia Locale. La mappa riporta le strade in cui sono momentaneamente domiciliati i positivi e coloro che sono in quarantena obbligatoria. A riportarlo è Il Mattino.

