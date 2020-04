Coronavirus ecco i colpevoli. Sono loro gli assassini….

Di Vincenzo Famiglietti

In molti si chiedono dove sia l’origine della terribile pandemia. L’informazione di regime-per esempio di Confindustria, in Italia attraverso il loro Corriere delle Menzongne- si ostina a dire che sarebbe stata una mutazione di un virus dal mondo animale all’uomo, ma secondo alcune recenti informazioni sarebbe tutto sbagliato. O falso.

Una bugia costruita ad arte. Da chi? Dai soliti colpevoli, i nostri alleati- mannò dagli invasori americani arteifici del patto con a mafia quando sbarcarono in Sicilia nell’43- che come al solito, storia docet, prevedono ma non intevengono.

Già in occasione dell’attacco a Pearl Harbour, nel 1941, fecero sorgere grandi interrogativi su quanto gli amerciani sapessero e su quanto non avrebbero invece sfrutttato ai loro fini politici, cioé sull’entrata in guerra nel secondo conflitto mondiale.

Per non parlare dell’11 settembre: molti dispacci parlavano di un’attività insolita in alcune scuolke di volo, ma poi alla fine il governo con tutte le sue agenzie di intelligence si fece cogliere di sorpresa.

Riguardo al virus si resta inquietati leggendo che il “16 aprile 2020 Dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza del dossier, che ritengono però prematuro trarre qualsiasi conclusione. Il Washington Post ha riportato la notizia di due dispacci diplomatici Usa a Pechino che nel 2018 ammonivano sulle carenze del laboratorio di virologia di Wuhan. Due anni prima che scoppiasse la pandemia da coronavirus, diplomatici dell’ambasciata americana a Pechino visitarono diverse volte l’istituto di virologia di Wuhan (Wiv) e rimasero così preoccupati da mandare a Washington due ‘cable’ (sensibili ma non classificati) ammonendo sulle inadeguate condizioni di sicurezza del laboratorio, che conduceva rischiose ricerche sui pipistrelli. Lo rivela il Washington Post”, Ovviamente. Il primo giornale al mondo nel rivelare le verità nascoste. Peraltro sono gli stessi del Watergate, 40 anni dopo. Eppure.

Quindi scopriamo dal più grande quotidiano americano, insime con il New Yor Times, che la pandemia era un vile gioco di guerra. O di biologia. E che ci sono colpevoli ed untori. Che il mondo lo tenga bene a mente. Fra taroccari incapaci (i cinesi) e controllori del sistema (gli americani), che come al solito, e come storia vuole, incapaci di programmare il futuro dopo ogni tragedia.

Cosa possiamo pensare? Che questa “merda” sia una causa delle sperimentazioni incapaci di un regime folle come quello cinese e criminale, come i russi di Cernobyl estrema dittatura e maltrattatori della razza umana, e delle strategie poco futuristiche di un altro sistema malato, quello degli Usa. E intanto il mondo muore. Chi vuol capire capisca.