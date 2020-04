CORONAVIRUS – Bollettino Protezione Civile, record di guariti: mai così tanti in un giorno

La Protezione Civile ha diramato i dati del contagio di Coronavirus nel consueto appuntamento col bollettino:

Tra i numeri, spiccano i 2.943 guariti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 54.543: è record dopo i dati già positivi di ieri. Calano anche le persone in terapia intensiva: sono 2.384, -87 rispetto alle ultime 24 ore.

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

POSITIVI: 187.327 (+3.370) di cui 107.699 attuali (-10)

DECEDUTI: 25.085 (+437)

GUARITI: 54.543 (+2.943)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 187.327 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.370 persone in più rispetto a ieri con una crescita del 1,8%) . Di queste 25.085 sono decedute (+437,+1,8%) e 54.543 sono guarite o dimesse (+2.943, +5,7%). Attualmente i soggetti sicuramente positivi sono 107.699 (-10 rispetto a ieri ) (il conto sale a 187.327 se nel conteggio vengono giustamente inclusi anche i morti e i guariti, considerando così tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

Il DATO più IMPORTANTE:

i pazienti ricoverati con sintomi sono 23.805 (-329 rispetto a ieri) e di questi 2.384 (-87 -3,5% rispetto a ieri ; ieri il calo era stato -104) mentre 81.510 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Il calo dei pazienti in terapia intensiva è un dato veramente molto importante, ma purtroppo ancora molto contenuto considerando le prolungate misure restrittive.

I dati Regione per Regione

I dati suddivisi per Regione è quello dei nuovi casi totali. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore così come comunicato dal Ministero della Salute e Protezione Civile. Valle D’Aosta, Umbria, Calabria, Sardegna, Molise e Basilicata e pure Bolzano hanno già crescita prossima a zero, molto male ancora il Piemonte, mentre è sempre tanto complicato il bilancio in Lombardia! Risultati altalenanti in Emilia R., Veneto, Liguria, Abruzzo.

Lombardia 69.092 (+1.161, +1.7% ; ieri erano stati +960)

Emilia-Romagna 23.434 (+342, +1.5%; ieri erano stati +225)

Veneto 16.738 (+334, +2%; ieri erano stati +277)

Piemonte 22.739 (+784, +3.6%; ieri erano stati +606)

Marche 5.924 (+47, +0.8%; ieri erano stati +51)

Liguria 6.918 (+154, +2.3%; ieri erano stati +95)

Campania 4.185 (+50, +1.2%; ieri erano stati +61)

Toscana 8.700 (+97, +1.1%; ieri erano stati +96)

Sicilia 2.883 (+48, +1.7%; ieri erano stati +76)

Lazio 5.975 (+80, +1.4%; ieri erano stati +80)

Friuli-Venezia Giulia 2.817 (+25, +0.9%; ieri erano stati +17)

Abruzzo 2.733 (+66, +2.5%; ieri erano stati +55)

Puglia 3.730 (+108, +3%; ieri erano stati +55)

Umbria 1.357 (+4, +0.3%; ieri erano stati +4)

Bolzano 2.416 (+6, +0.2%; ieri erano stati +16)

Calabria 1.060 (+13, +1.2%; ieri erano stati +9)

Sardegna 1.247 (+11, +0.9%; ieri erano stati +8)

Valle d’Aosta 1.095 (+2, +0.2%, ieri +5)

Trento 3.646 (+32, +0.9%; ieri erano stati +24)

Molise 284 (+2, +0.7%; ieri erano stati +1)

Basilicata 354 (+4, +1.1%; ieri +8)

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube