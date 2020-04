CORONAVIRUS – A Napoli un nuovo metodo per controllare gli assembramenti

In Campania fin qui il virus è stato contenuto bene e proprio per questo il Governatore De Luca continua ad adottare norme stringenti anche in vista della Fase 2.

Secondo La Repubblica, è arrivato l’ok per Polizia e Carabinieri al fine di controllare nel corso della Fase 2 Napoli e i suoi cittadini tramite dei droni per evitare assembramenti. Il protocollo d’intesa è stato firmato e la Giunto ha approvato la delibera di presa d’atto dello stesso. L’accordo è stato condiviso con Questura e Prefettura ed è senza costo per il Comune di Napoli.

