Corbo: “Un contrasto è meno rischioso di un parrucchiere? E come si farà col sudore?”

Nel suo Graffio su Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha così commentato e condiviso le parole di Giovanni Rezza, epidemiologo dell’istituto superiore di sanità, secondo cui non deve esserci l’ok per la ripresa del calcio:

“Un contrasto in area di rigore è meno rischioso di un parrucchiere che in ambiente igienizzato e con mascherina pettina una signora? L’allenamento di gruppo con sudore e respirazione accelerata preoccupa meno della vita in comune negli spogliatoi? Sono sicuri i presidenti di allungare la stagione oltre il termine del 30 giugno con un provvedimento federale? Se il contratto scade il 30 giugno, perché il calciatore dovrebbe accettare la proroga senza il suo consenso?”.

